Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 ноября

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;

09:45 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

11:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за октябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.