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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2017 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 18:06

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в ноябре достиг 17-летнего максимума

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 129.5 пункта против 126.2 месяцем ранее, достигнув максимального уровня с ноября 2000 года.

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 123.9 в сравнении с первоначально объявленным октябрьским значением 125.9.

Индекс оценки текущей ситуации в ноябре повысился до 153.9 против 152.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 113.3 против 109.0 в октябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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