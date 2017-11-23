Главные темы дня на рынках Европы: снижение китайских фондовых индексов, продажи акций Centrica, коррекция акций британских девелоперов

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в четверг двигаются разнонаправленно на фоне ослабления торговой активности в отсутствие трейдеров из США и Японии, где отмечаются национальные праздники.

К 14:10 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.1% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия. Британский индекс FTSE-100 в данный момент торгуется почти без изменений, германский DAX подорожал на 0.2%, французский CAC-40 вырос на 0.6%.

Среди наиболее пострадавших бумаг оказались акции компаний, оказывающих коммунальные услуги. Капитализация британской энергетической компании Centrica упали на 16.5% после сообщения, что с конца июня по октябрь включительно она потеряла 823 тыс. клиентов. В этот период Centrica, владеющая компанией British Gas, внедряла решение по повышению стандартных цен на электроэнергию на 12.5%. Centrica заявила, что её годовая прибыль в расчёте на одну акцию окажется существенно ниже прогнозов.

Акции европейских производителей базовых материалов также оказались под давлением, что связано с резким падением китайского фондового рынка. Индекс Shanghai Composite в четверг подешевел на 2.3% на фоне продаж акций технологического сектора, нециклических потребительских компаний и предприятий сферы здравоохранения.

Лучше рынка выглядят акции британских домостроительных компаний, пользующиеся спросом инвесторов после вчерашнего падения. Негативная динамика акций накануне была вызвана заявлением правительства Великобритании о введении новых мер, призванных поддержать покупателей первого жилья.

Британский министр финансов Филип Хэммонд, выступая в среду с традиционным осенним обращением к парламенту, заявил о намерении правительства выделить 44 млрд фунтов стерлингов в течение пяти лет на поддержку рынка жилой недвижимости. Среди принимаемых мер - отмена госпошлины для тех, кто покупает жилье впервые, если его стоимость не превышает 300 тыс. фунтов стерлингов. Экономия для потребителей в этом случае составит до 5 тыс. фунтов. В Лондоне и других городах с высокими ценами на недвижимость госпошлиной не будут облагаться 300 тыс. фунтов в случае первой покупки жилья стоимостью до 500 тыс. фунтов. Ранее налогом облагались все покупки жилой недвижимости стоимостью выше 125 тыс. фунтов.

По мнению экспертов неправительственной организации Бюро бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), вводимые правительством меры приведут к повышению цен на жилье примерно на 0.3%, и наибольший рост придётся на 2018 год. Таким образом, в первую очередь бенефициарами новой программы станут текущие владельцы жилья, в то время как покупатели квартир столкнутся с новым повышением цен.

По данным компании Halifax, в I полугодии средняя цена первых приобретаемых британцами квартир и домов достигла исторического максимума 207,7 тыс. фунтов. Рост цен вызывает опасения об усилении кризиса на рынке недвижимости Великобритании, учитывая, что медианный годовой доход британских работников, занятых полный рабочий день, составляет всего 28.6 тыс. фунтов.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, британские власти намерены ввести налог на прирост капитала для нерезидентов, приобретающих коммерческие объекты в стране. За некоторым исключениями, этот налог планируется рассчитывать в зависимости от дохода с продажи коммерческой недвижимости. Ранее он взимался только с владельцев жилья. Как ожидается, новая система налогообложения покупок коммерческой недвижимости в Великобритании будет введена до 2019 года, и это существенно снизит привлекательность британского рынка для иностранцев. В настоящий момент международные инвесторы доминируют на рынке недвижимости Лондона. По данным компании Colliers, их доля среди других покупателей достигает 75%.

После вчерашнего резкого падения акции британских девелоперских компаний в четверг повышаются в рамках коррекции. Бумаги Barratt Developments и Taylor Wimpey подорожали более чем на 1%.

Опубликованные сегодня предварительные данные индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны за ноябрь оказали некоторую поддержку акциям ведущих компаний. По данным компании Markit, индекс Manufacturing PMI вырос до 60.0% против 58.5% в октябре, а индекс PMI Services повысился до 56.2% против 55.0% месяцем ранее.

Подготовлено с использованием материалов CNBC и The Financial Times.