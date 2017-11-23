Совет директоров "Дикси" принял решение о делистинге акций

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров ПАО "ДИКСИ Групп" принял решение поддержать предложение мажоритарного акционера DIXY Holding Limitedоб обращении с заявлением о делистинге акций с Московской биржи и рекомендовал акционерам принять данное решение. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, совет директоров "Дикси" утвердил цену обратного выкупа в размере 340 рублей за акцию.

Совет директоров также одобрил приобретение дочерней компанией АО "Дикси Юг" акций ПАО "Дикси Групп" на сумму до 2 миллиардов рублей в дополнение к ранее полученным одобрениям в июле и сентябре текущего года.