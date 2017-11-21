Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре выросли на 2.0% (расширенное сообщение)

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре выросли на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.48 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.42 млн штук в годовом исчислении против 5.37 млн месяцем ранее (пересмотрено с 5.39 млн).

По сравнению с октябрём 2016 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 0.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 247.0 тыс. долл, повысившись на 5.5% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября сократились на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.80 млн доступных покупателям домов и снизились на 10.4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 3.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.4 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в октябре, как в и сентябре, составил 34 дня в сравнении с 41 днем годом ранее. При этом 47% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.