Донской: четверть всех мировых инвестиций вкладывается в чистые технологии

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, четверть всех мировых инвестиций вкладывается в чистые технологии. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сейчас четверть всех мировых инвестиций осуществляется в чистые технологии. Россия также принимает полномасштабное участие в этих глобальных процессах... Сегодня мы можем говорить о коренных преобразованиях экологической политики в нашей стране, которые буквально происходят на наших глазах", — сказал Донской.

По его словам, экологические риски находятся в тройке наиболее значимых вызовов современного мира.

"Ответом на них стало признание "зеленого" роста как главного вектора мирового развития, что подтверждается сегодняшним увеличением оборота экоиндустрии в Евросоюзе до более 300 миллиардов евро в год – это 2.5% ВВП ЕС и около 3.5 миллиона рабочих мест", — добавил Донской.

По мнению Донского, экологическое образование и просвещение должны быть направлены на формирование экологически ответственного отношения к быстроизменяющемуся миру.