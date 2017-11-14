Курс доллара 59.6207   Курс евро 69.6787  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2017 г.ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Платежный клиринг...
вчера 10:26

ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Платежный клиринговый дом"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал у кредитной организации "Платежный клиринговый дом" (г. Москва) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"АО НКО "ПКД" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении АО НКО "ПКД" меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера", - говорится в сообщении.

АО НКО "ПКД" не является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 548 место в банковской системе Российской Федерации.

В АО НКО "ПКД" назначена временная до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Другие новости

вчера
12:02
Цифровую верфь на базе Онежского судоремонтного завода планируется построить в Карелии
вчера
11:03
Минсельхоз утвердил объем поставок в РФ турецких томатов до конца года в 50 тыс тонн
вчера
10:37
МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ДОЛЖЕН ПОДПАДАТЬ ПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ РФ СКОРОБОГАТОВА
вчера
10:30
ИНТЕРВЬЮ - Компания Quoine в ходе ICO за три дня собрала $105 млн
вчера
10:26
ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Платежный клиринговый дом"
вчера
10:25
ВВП Германии в III квартале вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим кварталом
вчера
10:20
Потребительская инфляция в Германии в октябре не изменилась
вчера
10:15
СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ РОСНЕФТЬЮ 49% АКЦИЙ В ИНДИЙСКОЙ ESSAR OIL СОСТАВИЛА $3,9 МЛРД - ОТЧЕТ ПО МСФО
вчера
10:15
Объём прямых иностранных инвестиций в Китай в сентябре увеличился на 1.9%
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»