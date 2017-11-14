ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Платежный клиринговый дом"

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал у кредитной организации "Платежный клиринговый дом" (г. Москва) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"АО НКО "ПКД" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении АО НКО "ПКД" меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера", - говорится в сообщении.

АО НКО "ПКД" не является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 548 место в банковской системе Российской Федерации.

В АО НКО "ПКД" назначена временная до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.