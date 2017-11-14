Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, предварительно;

11:05 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;

12:00 мск: ВВП Италии за III квартал, предварительно;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за октябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за октябрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

13:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

13:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

13:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.