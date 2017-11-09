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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2017 г."Газпром" и банк "Юникредит" заключили кредитно...
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"Газпром" и банк "Юникредит" заключили кредитное соглашение на 700 млн евро

Эмитенты:   UniCredit Bank  |  Газпром

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО "Газпром" и банк "Юникредит" заключили кредитное соглашение на 700 млн евро сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении "Газпрома"

Денежные средства привлекаются "Газпромом" на общекорпоративные цели компании.

Напомним, что ПАО "Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

"Юникредит банк" — это коммерческий банк, работающий в России с 1989 года. Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием, занимая 11-е место в рейтинге Интерфакс-100 по объему активов по результатам I полугодия 2017 года. 100% голосующих акций принадлежит группе UniCredit (UniCredit S.p.A.). Банк занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков на рынке финансовых услуг для частных клиентов.

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