Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО "Газпром" и банк "Юникредит" заключили кредитное соглашение на 700 млн евро сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении "Газпрома"

Денежные средства привлекаются "Газпромом" на общекорпоративные цели компании.

Напомним, что ПАО "Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

"Юникредит банк" — это коммерческий банк, работающий в России с 1989 года. Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием, занимая 11-е место в рейтинге Интерфакс-100 по объему активов по результатам I полугодия 2017 года. 100% голосующих акций принадлежит группе UniCredit (UniCredit S.p.A.). Банк занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков на рынке финансовых услуг для частных клиентов.