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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за сентябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за октябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь.

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