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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2017 г."Лаборатория Касперского" сообщила о новой целе...
сегодня 09:58

"Лаборатория Касперского" сообщила о новой целевой кибератаке на российские банки

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Российская антивирусная компания "Лаборатория Касперского" сообщила о новой целевой кибератаке на российские банки под названием Silence. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую целевую атаку на финансовые организации России, Армении и Малайзии", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что первая волна атаки началась еще в июле 2017 года, новые атаки осуществляются и сейчас. Злоумышленники рассылают фишинговые письма с вредоносными вложениями, используя инфраструктуру уже зараженных учреждений. Часто такие письма выглядят как стандартный запрос настоящего сотрудника на открытие счета и не вызывает подозрений.

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