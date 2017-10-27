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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 октября

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за сентябрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;

11:00 мск: ВВП Испании за III квартал, предварительно;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за сентябрь;

15:30 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.

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