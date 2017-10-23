Производитель игрушек Hasbro сообщил о росте квартальной прибыли

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель игрушек Hasbro сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 265.6 млн долл или 2.09 долл на акцию в сравнении с 257.8 млн долл или 2.03 долл на акцию годом ранее.

Выручка Hasbro увеличилась до 1.79 млрд долл с 1.68 млн долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали выручку Hasbro в размере 1.78 млрд долл и прибыль на уровне 1.94 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Hasbro повысились более чем на 1%.