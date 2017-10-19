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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2017 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:02

Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.2%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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