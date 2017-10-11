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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

17:30 мск: Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла;

17:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь.

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