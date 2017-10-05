Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 9.5 тыс.

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 сентября, сократилось на 12 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 260 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 266 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 272 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.5 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели и составила 268.25 тыс.

В отчёте отмечается влияние ураганов Харви, Ирма и Мария на показатели прошедшей недели.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 23 сентября, увеличилось на 2 тыс. и составило 1938 тыс. против 1936 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1934 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.25 тыс. до 1947.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 сентября, сократилось на 90.8 тыс. и составило 1.67 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.8 млн человек.