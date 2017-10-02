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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вторник, 3 октября - банковский выходной в Китае и Германии.

02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за август;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

06:30 мск: Итоги заседания Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами.

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