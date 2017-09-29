Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения до 95.1 с предварительного уровня 95.3.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 96.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 2.7% в сравнении с 2.6% в августе.