Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 сентября

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании от Gfk за сентябрь;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за август;

02:30 мск: Индекс потребительских цен в Японии за август;

02:30 мск: Индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за август;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за август;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за август;

09:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за сентябрь;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за сентябрь;

10:55 мск: Изменение числа безработных и уровень безработицы в Германии за сентябрь;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании в

11:30 мск: Объём бизнес-инвестиций в Великобритании во II квартале;

11:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за II квартал;

11:30 мск: ВВП Великобритании за II квартал, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за сентябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за август;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады в августе;

15:30 мск: ВВП Канады за июль;

15:30 мск: Личные расходы и доходы потребителей в США в августе;

15:30 мск: Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за сентябрь от университета Мичигана;

17:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

17:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.