Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Бывший министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин поддержал идею российских властей о легализации блокчейна. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это ещё один шаг на пути к цифровизации госуправления", — написал Кудрин в Twitter.

Агентство напоминает, что ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии "блокчейн". По его словам, такое решение было принято на прошедшем в сентябре заседании совета по финансовой стабильности в правительстве РФ.