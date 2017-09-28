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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2017 г.Алексей Кудрин поддержал идею российских власте...
сегодня 11:29

Алексей Кудрин поддержал идею российских властей о легализации блокчейна

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Бывший министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин поддержал идею российских властей о легализации блокчейна. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это ещё один шаг на пути к цифровизации госуправления", — написал Кудрин в Twitter.

Агентство напоминает, что ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии "блокчейн". По его словам, такое решение было принято на прошедшем в сентябре заседании совета по финансовой стабильности в правительстве РФ.

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