Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.0%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 6.8%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом. В июле показатель увеличился на 0.8% (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в июле (пересмотрено с +0.4%).