Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
11:00 мск: Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июль;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за сентябрь, предварительно;
N/A мск: Парламентские выборы в Новой Зеландии.