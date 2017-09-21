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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:16

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 6 тыс.

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 сентября, сократилось на 23 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 259 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 302 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 282 тыс., пересмотрено с 284 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели и составила 268.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 9 сентября, увеличилось на 44 тыс. и составило 1980 тыс. против 1936 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1944 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.5 тыс. до 1953.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 сентября, сократилось на 114.2 тыс. и составило 1.73 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.91 млн человек.

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