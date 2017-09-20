Курс доллара 58.0993   Курс евро 69.6785  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за август;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

Другие новости

сегодня
10:14
Российский рынок акций открылся разнонаправленным изменением индексов
сегодня
10:05
Индекс цен производителей (PPI) Германии в августе увеличился на 0.2%
сегодня
10:02
Барселона ограничит на своей территории численность туристов в одной тургруппе - АТОР
сегодня
09:44
Доля ископаемого топлива в мире сократится до 50% к 2050 году - Минприроды РФ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября
сегодня
09:18
ОДК и китайская AECC подписали меморандум по разработке двигателя для ШФДМС
сегодня
08:31
Бинбанк работает в штатном режиме - колл-центр банка
сегодня
00:08
Ставку в сентябре сохранят, но ФРС объявит о начале продажи активов - эксперты
вчера
22:56
Дефицит бюджета фонда социального страхования РФ в 2018 г составит 27,6 млрд руб - проект
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Обзор банков выдающих кредит наличными без справок и поручителей от http://eurocredit.ru/
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»