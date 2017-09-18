Курс доллара 57.6242   Курс евро 68.7514  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2017 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:09

Индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре умеренно снизился

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре понизился до 64 пунктов против 67 месяцем ранее (пересмотрено с 68).

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 67.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

Другие новости

вчера
18:01
Задолженность по зарплате в РФ за август снизилась на 2,9%, до 3,354 млрд руб - Росстат
вчера
17:42
ВЭБ В СЛУЧАЕ СНИЖЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА БУДЕТ ВЫНУЖДЕН В 2018-2019 ГОДАХ ЗАНИМАТЬ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГА ИЛИ СНИЗИТЬ ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ РФ - ВЭБ
вчера
17:22
Министр транспорта Ирака планирует обсудить с Соколовым подготовку иракских пилотов
вчера
17:17
ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР ДОХОДНОСТИ 15-ЛЕТНИХ ЕВРОБОНДОВ УКРАИНЫ В ДОЛЛАРАХ 7,375-7,5%, СПРОС - ОКОЛО $9,3 МЛРД - ИСТОЧНИК
вчера
17:09
Индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре умеренно снизился
вчера
16:45
Расходы бюджета РФ на программу развития атомного комплекса в 2018 г составят 56 млрд руб
вчера
16:18
Расходы бюджета на приоритетные проекты в 2018 году составят 168 млрд руб
вчера
16:00
Для борьбы с коррупцией на Украине нужны дополнительные полномочия - Лагард
вчера
15:47
Индексация социальных пенсий в РФ с 1 апреля 2018 года составит 4,1% - Топилин
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»