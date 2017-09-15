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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 сентября

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за сентябрь;

04:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за август;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июль;

12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль.

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