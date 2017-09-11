Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 сентября

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июль;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.