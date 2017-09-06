Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Тариф "Платона" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

"Если и будет [индексироваться тариф], хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопрос следующего 2018 года", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда и на сколько может быть проиндексирован тариф.

Он также отметил, что к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, ведомство подготовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом.

"Скорее всего это будет в зависимости от пробега. Хотя мы будем использовать этот инструмент достаточно активно и с точки зрения сезонности перевозок, мотивации грузоперевозчиков в первую очередь и грузоотправителей для осуществления перевозок другими путями, направлениями и видами транспорта в летний период, когда наши дороги перегружены", - сказал Соколов.