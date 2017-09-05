Путин рассказал о планах "Лукойла" в Мексиканском заливе

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Лукойл" собирается реализовать в Мексиканском заливе четыре проекта. Об этом сообщил РИА "Новости" сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Мексики, то здесь тоже есть наши интересы, причем прямые. Наша компания "Лукойл", например, намерена реализовать четыре проекта в Мексиканском заливе, три из них совместно с французскими партнерами, один проект самостоятельно", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам его участия в саммите БРИКС в Китае.

Агентство напоминает, что в июне дочерняя компания "Лукойла" Lukoil International Upstream Holding победила в тендере по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из пятнадцати, выставленных на торги. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%. Больше экономических предложений по этому участку никто не сделал.