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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2017 г.ЦБ объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие"
сегодня 10:12

ЦБ объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие"
Эмитенты:   Открытие ФК  |  Росгосстрах  |  Росгосстрах Банк  |  Траст Банк  |  Центробанк РФ

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие". Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

В рамках данных мер планируется участие ЦБ в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка", - говорится в сообщении ЦБ.

Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу юанка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания "Росгосстрах", Публичное акционерное общество Национальный банк "Траст", Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", АО "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", ОАО "НПФ "РГС", АО "Открытие Брокер", а также "Точка" и "Рокетбанк" продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

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