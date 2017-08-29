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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 августа

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июль;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

04:30 мск: Выступление главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера;

09:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за июль;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за август;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за август;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за II квартал;

16:15 мск: Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

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