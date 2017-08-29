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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2017 г.Утверждены правила контроля финансируемых из ФН...
сегодня 12:27

Утверждены правила контроля финансируемых из ФНБ проектов

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев утвердил правила правила мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства ФНБ и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, целевого использования средств ФНБ при финансировании таких проектов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Цель мониторинга и контроля – оценка эффективности вложений средств ФНБ при финансировании проектов, на основе которой возможно принятие обоснованных решений о необходимости внесения изменений в проекты для их оптимизации.

"По итогам проведённых плановых и внеплановых выездных мероприятий Минэкономразвития будет формировать сводный доклад за отчётный год и направлять его в Правительство, Минфин, Счётную палату и Росфинмониторинг", - говорится в сообщении.

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