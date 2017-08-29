Украине предстоит выплатить около 2 млрд долларов по валютным долгам в этом году

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

До конца 2017 года Украине предстоит выплатить по валютным внешним и внутренним долгам около 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинское информагентство УНИАН.

"До конца года предстоит выплатить порядка 1.25 млрд долларов по внешним долгам", — сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий.

Он также добавил, что еще около 0.73 млрд долларов составят выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа.

Агентство напоминает, что в начале августа Нацбанк сообщал, что Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand by в размере 450 миллионов. В целом объем выплат по кредитам МВФ составит около 1 млрд долларов в августе-декабре этого года.