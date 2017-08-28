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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2017 г.АКРА планирует выпуск первых рейтингов по между...
вчера 11:03

АКРА планирует выпуск первых рейтингов по международной шкале в начале 2018 года

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство планирует выпустить первые рейтинги по международной шкале в начале 2018 года. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Утвержденный АКРА план по разработке суверенной методологии очень обширен и включает более 60 пунктов. Мы сейчас находимся в активной фазе разработки. Агентство планирует начать выпускать первые рейтинги по международной шкале в начале 2018 года", — рассказала генеральный директор агентства Екатерина Трофимова.

Она также пояснила, что после утверждения суверенной методологии осуществляется калибровка отраслевых методологий с учетом страновых рисков и рисков, связанных с трансграничным движением денежных средств и их конвертацией из одной валюты в другую, а затем валидация данных методологий на выборке международных компаний.

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