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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 августа

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июль;

11:30 мск: ВВП Великобритании, второй предварительный отчет за II квартал;

11:30 мск: Число новых ипотечных кредитов, одобренных ведущими банками Великобритании за июль;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;

17:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон Хоул.

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