Выступление Марио Драги в Джексон-Хоул не станет драйвером для роста евро

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На этой неделе с четверга по субботу в американском городе Джексон-Хоул пройдёт ежегодный симпозиум ФРС США, куда приглашены представители мировых центральных банков. В пятницу, 25 августа, на симпозиуме выступит президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, который, как ожидается, будет весьма осторожен, комментируя монетарную политику ЕЦБ, чтобы не спровоцировать укрепление евро. Об этом говорится в статье CNBC.

В ходе недавнего выступления на банковской конференции, проходившей на португальском курорте Синтра, Марио Драги заявил, что в данный момент "все сигналы указывают на усиливающееся и расширяющееся укрепление в еврозоне". Это заявление привело к резкому росту евро, что вынудило коллег президента ЕЦБ в течение последующих нескольких дней смягчать и нивелировать комментарии Драги в попытке успокоить рынки.

Таким образом, учитывая подобный опыт, президент Драги, скорее всего, "не скажет ничего существенного в Джексон-Хоул", полагает валютный стратег BNY Mellon Саймон Дэррик. Но по мнению Дэррика, подобной стратегии, вероятно, окажется недостаточно, чтобы снять опасения ЕЦБ по поводу недавнего роста евро.

С начала 2017 года евро укрепился против доллара США на 12% на ожиданиях сворачивания проводящейся сейчас аккомодационной монетарной политики ЕЦБ. Однако Саймон Дэррик считает, что эти ожидания преувеличены. "Если вы очень внимательно слушали то, что говорил Марио Драги, и читали то, что было написано в сопутствующих заявлениях, на самом деле, это очень осторожный набор выражений в последнее время. Более того, они ясно дали понять, что обеспокоены укреплением евро", - отметил Дэррик. Валютный стратег добавил, что, вероятней всего, ЕЦБ будет действовать в противоположном ключе, пытаясь снизить ожидания сворачивания своей программы количественного смягчения.

Между тем, многие экономисты считают, что любые намеки на возможное ужесточение монетарной политики мировыми центробанками ударит в первую очередь по валютам развивающихся стран, включая российский рубль. Поэтому отсутствие подобных сигналов может оказать рублю дополнительную поддержку после его укрепления на прошлой неделе на фоне роста цен на нефть. Напомним, в пятницу цены на нефть повысились на 3% после публикации данных Baker Hughes о сокращении количества действующих буровых установок в США по добыче сланцевой нефти на 5 шт. до 763 шт. и на фоне слухов о том, что корпорация Exxon Mobil Corp. закрыла второй по величине в США нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Техасе.