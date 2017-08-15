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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2017 г.Банк России разместил выпуск облигаций на сумму...
сегодня 13:09

Банк России разместил выпуск облигаций на сумму 150 млрд рублей
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России разместил на аукционе облигации Банка России (ОБР) впервые за 6 лет. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Средневзвешенная цена размещения составила - 100.0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Объем спроса составил 173.5 млрд рублей", - говорится в сообщении агентства.

Эмитент разместил первый выпуск купонных облигаций в объеме 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций.

Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций.

Агентство напоминает, что ранее эмитент выпускал ОБР с сентября 2004 года по сентябрь 2011 года.

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