Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.