Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.