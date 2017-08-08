Курс доллара 59.9886   Курс евро 70.8405  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

Другие новости

вчера
20:20
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене на комментариях представителей ФРС
вчера
19:17
ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия пообещали техкомитету ОПЕК+ выполнить соглашение по добыче
вчера
18:59
Fitch подтвердило рейтинг ВСК на уровне "ВВ-", прогноз стабильный
вчера
18:34
Электропотребление в Крыму из-за жары бьет рекорд, возможно временное отключение энергии
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 августа
вчера
18:19
Президент Узбекистана и глава банка АБИИ обсудили проекты на $2,7 млрд - ТВ
вчера
17:48
Выплаты клиентам банка "Крыловский" осуществит Сбербанк – АСВ
вчера
17:38
Совет директоров РЖД расширен до 13 человек, в него вошел Воскресенский из МЭР
вчера
17:14
Министр нефти Ирака посетит Саудовскую Аравию для обсуждения рынка "черного золота" - СМИ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»