Правительство уточнило требования к кредитным организациям, в которых размещаются средства федерального бюджета

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство России уточнило требования к рейтингу банков, в которых размещаются средства федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

Таким образом, средства бюджета могут размещаться в банках, которые имеют одновременно кредитный рейтинг не ниже уровня "A-(RU") Аналитического кредитного рейтингового агентства и не ниже уровня "ruА-" агентства "Эксперт РА". Рейтинги "A-(RU)" и "ruА-" отражают умеренно высокий уровень кредитоспособности.

"Банком России реестр кредитных рейтинговых агентств дополнен кредитным рейтинговым агентством "Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", чья методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам соответствует установленным Банком России требованиям", — говорится в справке к документу.