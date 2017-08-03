Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США снизилась на 2.5 тыс.

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 июля, сократилось на 5 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 240 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 242 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 245 тыс., пересмотрено с 244 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением прошлой недели и составила 241.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 22 июля, увеличилось на 3 тыс. и составило 1968 тыс. против 1965 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1964 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.75 тыс. до 1964.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 июля, сократилось на 22.7 тыс. и составило 2.01 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.18 млн человек.