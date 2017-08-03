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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2017 г.Siemens нарастил прибыль в III финансовом квартале
сегодня 12:11

Siemens нарастил прибыль в III финансовом квартале

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль немецкого промышленного конгломерата Siemens по итогам деятельности в III финансовом квартале выросла до 1.46 млрд евро против 1.37 млрд евро годом ранее.

Аналитики прогнозировали чистую прибыль в размере 1.36 млрд евро.

Доход Siemens вырос на 3% до 21.41 млрд евро, что не оправдало ожидания аналитиков.

Компания ожидает, что по итогам 2017 финансового года прибыль в расчёте на одну акцию увеличится окажется в диапазоне 7.2-7.7 евро, а рентабельность составит 11-12%.

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