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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за июнь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июль;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

14:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июль;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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