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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2017 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:21

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 178 тыс.

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчету компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло на 178 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 190 тыс.

В июне число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 191 тыс., пересмотрено со 158 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле увеличилось на 50 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) – на 83 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) – на 45 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 августа.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 181 тыс. после увеличения на 222 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизился на 0.1 п.п. и составил 4.3%.

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