Курс доллара 60.0633   Курс евро 70.4603  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2017 г.Соглашение о свободной торговле между Украиной ...
сегодня 11:03

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой заработает со вторника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соглашение позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций.

"Соглашения, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции", - говорится в сообщении агентства.

Агентство напоминает, что переговоры по созданию зоны свободной торговле между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года, а соглашение было заключено в июле 2016 года.

Другие новости

сегодня
11:10
Суд по иску "Аэрофлота" взыскал с "Трансаэро" 288 млн руб долга за авиатопливо
сегодня
11:07
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль составил 58.1
сегодня
11:05
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в июле составил 56.6
сегодня
11:03
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу
сегодня
11:00
Число безработных в Германии в июле сократилось на 9 тыс., уровень безработицы составил 5.7%
сегодня
10:55
Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль составил 54.9
сегодня
10:55
Глава Аirbus DS в России видит долгосрочную перспективу сотрудничества с РКК "Энергия"
сегодня
10:50
Индекс деловой активности в производственном секторе Италии в июле сократился до 55.1
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»