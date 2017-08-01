Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой заработает со вторника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соглашение позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций.

"Соглашения, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции", - говорится в сообщении агентства.

Агентство напоминает, что переговоры по созданию зоны свободной торговле между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года, а соглашение было заключено в июле 2016 года.