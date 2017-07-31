Курс доллара 60.0633   Курс евро 70.4603  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2017 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:04

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июне вырос на 1.5%

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июне вырос на 1.5% по сравнению с маем после трехмесячного снижения.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9%.

За последние 12 месяцев индекс вырос на 0.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в июне, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

вчера
18:01
Чистый убыток ГТЛК по РСБУ за I полугодие составил 2,1 млрд руб против прибыли годом ранее
вчера
17:45
Мордашов обошел Михельсона в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes
вчера
17:36
ЦБ РФ 1 августа проведет недельный депозитный аукцион
вчера
17:20
Туристка из РФ, скончавшаяся в Кемере, была застрахована в "РЕСО-Гарантия" на $35 тыс
вчера
17:04
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июне вырос на 1.5%
вчера
16:52
EBITDA "Русгидро" по РСБУ в I полугодии выросла на 1%, до 39,1 млрд руб
вчера
16:49
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июле оказался хуже прогноза
вчера
16:48
Замглавы МЭР РФ Воскресенский будет курировать тарифы после ухода Подгузова
вчера
16:28
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за I полугодие снизилась на 16%, до 23,8 млрд руб
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»