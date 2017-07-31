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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 июля

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, предварительно;

04:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за июнь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июль;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июль;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за май;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июнь;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июль, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июнь;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июнь;

15:30 мск: ндекс цен производителей Канады за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС за июнь;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь.

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