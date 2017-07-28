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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2017 г.Прибыль American Airlines снизилась, но оказала...
сегодня 14:59

Прибыль American Airlines снизилась, но оказалась выше прогнозов аналитиков

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила о снижении чистой прибыли по итогам II квартала до 803 млн долл или 1.63 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 950 млн долл или 1.68 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.92 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 1.11 млрд долл по сравнению с 10.4 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.85 долл на акцию и доход 1.11 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 3%.

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