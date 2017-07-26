Российский рынок: итоги 25 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к концу торговой сессии на российском рынке рублевый индекс ММВБ опустился на 0.4%, и составил 1,924.0 б.п., долларовый индекс РТС – на 0.36%, до 1,010.0 б.п.

В лидерах роста оказались акции "Полиметалл", отреагировавшие на новость о том, что в первом полугодии 2017 года компания нарастила производство на 7%. К закрытию дня акции поднялись на 2.46%.

Опубликовала производственные результаты "Алроса" (-1.17%) за II квартал и первое полугодие 2017 г.

"Лукойл" отчитался по РСБУ за первое полугодие 2017 года, прибыль компании увеличилась в два раза. По итогам дня акции компании прибавили в цене 0.3%.

Группа "Аэрофлот" нарастила пассажирооборот на 18.8%. Тем не менее, бумаги компании просели на -0.02%.

Рубль чувствовал на себе пресс санкционной риторики. Доллар пребывал вблизи отметки в 60 руб., "не замечая" роста нефтяных цен. И даже налоговый период пока не сильно помогает российскому валютному рынку.