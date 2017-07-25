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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;

09:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за июнь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

11:30 мск: ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за июнь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за июль.

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