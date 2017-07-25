Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;
09:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за июнь;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
11:30 мск: ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за июнь;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за июнь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за июль.