С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты примерно на 220 рублей

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

"В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", - сообщили агентству в ведомстве.

По данным ПФР, треть из примерно 43 млн пенсионеров продолжают работать. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году.