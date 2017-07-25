Курс доллара 59.8185   Курс евро 69.7005  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2017 г.С 1 августа работающим пенсионерам увеличат вып...
вчера 12:32

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты примерно на 220 рублей

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

"В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", - сообщили агентству в ведомстве.

По данным ПФР, треть из примерно 43 млн пенсионеров продолжают работать. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году.

Другие новости

вчера
13:24
Совет еврокомиссаров в среду обсудит возможное усиление США санкций в отношении РФ
вчера
13:21
Кремль не считает возможным вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра" - Песков
вчера
13:13
Совет Федерации одобрил изменения в закон "О теплоснабжении"
вчера
12:54
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
вчера
12:32
С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты примерно на 220 рублей
вчера
12:18
РФ внимательно следит за дискуссией о новом проекте конгресса США о санкциях - Рябков
вчера
12:00
"Русгидро" заплатила около 15 млн руб за просрочку ввода Благовещенской ТЭЦ - Минэнерго
вчера
11:52
ФСИН неэффективно использовала более 15 млрд руб - Счетная палата
вчера
11:24
Ориентир доходности бессрочных евробондов Промсвязьбанка в долларах около 9% - источник
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»